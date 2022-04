Amanunte incredibile legate de furtul relatat ieri in exclusivitate de "Ziarul de Iasi". Reporterii nostri au aflat, tot in exclusivitate, ce anume a furat din Selgros politistul de la filaje, din Biroul de Operatiuni Speciale Iasi. Pare de-a dreptul de necrezut, dar barbatul de 38 de ani, familist cu doi copii si membru intr-o structura de elita a Politiei Romane, si-a distrus cariera si a dat o mare palma pe obrazul institutiei pentru urmatoarele nimicuri: doua baterii mici de 1,5V, un cablu USB si doua odorizante auto, toate avand o valoare sub 100 de lei. Sefii Politiei iesene sunt foarte…