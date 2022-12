Dupa 365 de zile, ne luam ”la revedere” de la anul 2022, un an cu bune și rele, un an al implinirilor marilor dorințe sau un an plin de multe provocari. Reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu Roxana Ciuhulescu, care ne-a acordat un interviu emoționant despre cum a fost pentru ea 2022, anul pe care tocmai ce l-am lasat in urma. De ce ii e teama vedetei de 2023 și ce planuri are pentru perioada care urmeaza.