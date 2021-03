Stiri pe aceeasi tema

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…

- Posta Romana vrea sa construiasca și sa doteze, cu 22 de milioane de euro, doua centre logistice strategice ale companiei in București și Cluj-Napoca.Compania a depus in SICAP procedura de consultare publica pentru proiectarea, constructia si dotarea celor doua centre logistice. „Procedura internationala…

- Agroland, companie lansata in 2009 și deținuta in proporție de 76,5% de Horia Cardoș (53 de ani), va deschide in 2021 cel putin opt noi unitați Agroland MEGA, primele trei, in Afumați, Vaslui și Targu Secuiesc, deja inaugurate, in primele doua luni. Compania mizeaza pe afaceri in creștere cu 15%-20%,…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in ianuarie 2021 cu 2,75%, ajungand la aproximativ 1,77 milioane, comparativ cu 1,72 milioane de polite PAD active la 31 ianuarie 2020. La 31 decembrie 2020 erau active 1,75 milioane de polite, conform statisticilor Pool-ului…

- Compania egipteana Aldau Development va inaugura in luna mai un hotel Hyatt Regency de cinci stele la Cairo, investitie de peste 25 de milioane de dolari. ”Compania din care facem parte, Aldau Development, va inaugura in luna mai un hotel de cinci stele Hyatt Regency, in regim de franciza,…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și administrator de parcuri industriale și logistice din Romania va gazdui Brico Depot, care-și va muta operațiunile logistice, operate de Quehenberger Logistics, in CTPark Bucharest West. Pentru a acomoda nevoile logistice ale companiei, CTP investește peste 35 milioane…

- Dezvoltatorul de origine spaniola Gran Via Real Estate anunța achiziția unui nou teren, localizat pe strada Fabrica de Gheața, in imediata vecinatate a Autostrazii Urbane, in zona Aviației. „Noul teren in suprafața de 2.395 mp ne va permite construcția unui proiect, de 90 de apartamente, pentru care…

- In prima sa prognoza pentru 2021, COCERAL estimeaza productia totala de cereale din statele UE-27 +Marea Britanie la 307,4 milioane tone, in crestere fata de cele 295,7 milioane tone recoltate anul trecut. In Romania sunt asteptate cresteri importante ale productiei de grau, porumb, rapita si floarea…