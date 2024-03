Ion Țiriac, noi detalii despre sala polivalentă de 100 de milioane de euro din Otopeni: ”Sunt pe drumul bun, bun de tot” Miliardarul Ion Țiriac a oferit detalii despre investiția impresionanta pe care o face in orașul Otopeni. Omul de afaceri spune ca se va ține de cuvant și va construi o sala polivalenta langa București. Investiția se ridica la aproximativ 100 de milioane de euro și ar putea fi gata in doi ani, potrivit fostului mare jucator de tenis. ”Sunt pe drumul bun, bun de tot! O fac francezii in Otopeni. Am teleconferința cu ei!”, a declarat Ion Țiriac in emisiunea ”Prientenii lui Ovidiu” de la gsp . Intrebat de jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia cate locuri ar urma sa aiba, Ion Țiriac a spus: ”Undeva intre 13.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

