EXCLUSIV. Cine este adevăratul președinte al României Reactualizarea declarațiilor de avere pana la data de 15 iunie 2021 a scos in evidența o situație incredibila privind salarizarea celor care conduc instituțiile de forța ale statului vis a vis de remunerația președintelui Romaniei. Șeful SPP, Lucian Pahonțu, mult mai bine remunerat decat Klaus Iohannis Potrivit ultimei declarații de avere, Klaus Iohannis a incasat in 2020 ca președinte al Romaniei suma totala de 179.735 de lei, ceea ce inseamna 14.977 de lei lunar. Insa, toți șefii operativi ai principalelor trei servicii ale Romaniei – Serviciul de Protecție și Paza (SPP), Serviciul Roman de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

