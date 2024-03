Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, a afirmat marti ca declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la eventuala trimitere de soldati NATO in Ucraina impinge lumea in pragul razboiului nuclear, informeaza Reuters, preluat de agerpres.ro. Saptamana…

- Declaratiile presedintelui Emmanuel Macron, potrivit carora ”nu poate fi exclusa” o trimitere a unor trupe la sol din Occident in Ucraina sunt un ”semnal bun”, isi exprima marti bucuria presedintia ucraineana, in pofida opozitiei imediate exprimate de numeroase tari, inclusiv de catre Statele Unite,…

- Opoziția franceza il taxeaza pe Macron pentru ideea de a trimite trupe occidentale in Ucraina, transmite Politico. Marine Le Pen, șefa extremei drepte, l-a acuzat pe președinte ca se joaca de-a "șeful razboiului". Nici celelalte partide nu au ramas indiferente și l-au criticat marți pe președintele…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Nariskin, a declarat marti ca un pilot rus care a dezertat in Ucraina si a fost gasit impuscat mortal intr-un garaj din Spania saptamana trecuta era un "cadavru moral" atunci cand si-a planificat crimele, au informat agentiile de stiri rusesti, preluate de Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…

- In Europa are loc o schimbare de putere in ritm accelerat. Daca, pana recent, Germania era ”plamanul Europei”, acum Franța a depașit-o atat economic, cat și militar. Astfel, cel mai important semnal este cel militar, iar Franța iși joaca rolul de mare putere și preia fraiele pentru inarmarea Ucrainei.…

- Rusia a transmis o amenințare dura catre trei țari membre NATO – Polonia, Slovacia și Romania, anunțand ca le va considera implicate in razboiul din Ucraina, de partea Ucrainei, daca va permite avioanelor de lupta ale Ucrainei sa decoleze de pe teritoriul lor. Șeful delegației Rusiei la negocierile…

- Serghei Narișkin, șeful Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR), a atentionat joi Statele Unite, intr-un articol aparut in publicația agenției, ca sprijinul occidental va transforma razboiul din Ucraina intr-un "al doilea Vietnam", a carui umbra va plana ani la rand asupra Washingtonului, transmite…