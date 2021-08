Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (16 ani) a primit din partea Ministerului Educatiei o placheta marcata cu cuvintele "determinare", "ambitie", "vointa", "initiativa", "daruire" si un premiu "simbolic" de 10.000 de lei.„Este un moment important pentru Ministerul Educatiei, este un moment emotionat. David a obtinut un…

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…

- Federația Romana de Tenis ar putea ramane fara finanțare dupa ce toate sportivele au refuzat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anunțat joi ministrul Sportului, Eduard Novak, intr-o postare pe Facebook . „Sunt foarte mahnit de faptul ca toate sportivele din tenis care sunt calificate refuza…

- Alegerile pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si membru in Consiliul Director din cadrul Federatiei Romane de Baschet (FRB) au fost amanate inca odata dupa ce Ministerul Tineretului si Sportului a facut apel la o decizie a Tribunalului Bucuresti de inscriere in Registrul asociatiilor, federatiilor…

- Ministerul Tineretului si Sportului a sistat finantarea Federatiei Romane de Baschet, secretarul general al FRB, Adrian Voinescu, declarand, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca decizia vine intr-un moment "cel putin ciudat" avand in vedere ca echipa nationala feminina 3x3 se afla in pregatire…

- ACS Karate Forever Alba Iulia – trei titluri de campion, la Campionatul Național al Federației Romane de Arte Marțiale La Campionatul Național al Federației Romane de Arte Marțiale, departamentul IKU (federatie recunoscuta de Ministerul Tineretului și Sportului), de la Timișoara, in dreptul reprezentanților…

- Dupa o buna perioada in care activitatea a fost blocata, din pricina pandemiei Covid-19, reincep si competitiile dedicate sportului nostru national, oina. Prima intrecere se va desfasura, in perioada 4-6 iunie, in comuna Olteni (judetul Teleorman): Campionatul National de oina pentru seniori, faza intai.…