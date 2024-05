Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reușit sa caștige titlul de campioana europeana de junioare pe echipe la gimnastica ritmica. Amalia Lica si Lisa Garac au bifat la Budapesta o performanta istorica pentru tara noastra.

- Romania a castigat titlul de campioana europeana de junioare pe echipe la gimnastica ritmica, miercuri, la Budapesta, o performanta istorica pentru tara noastra. Amalia Lica si Lisa Garac au totalizat 125,100 puncte, devansand in clasamentul final Israelul (Meital Maayan Sumkin, Alona Tal Franco), 123,750…

- Delegația Romaniei ar urma sa caștige zece medalii la Jocurile Olimpice de vara de la Paris (26 iulie - 11 august 2024), conform unui clasament virtual publicat miercuri de compania de cercetare Nielsen Gracenote, informeaza Reuters.

- Irina Deleanu (48 de ani), șefa Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, a fost invitata din aceasta saptamana a emisiunii „La feminin”. Aceasta dezvaluie ca vrea sa se mute definitiv din Romania, iar Spania este noua destinație de viața. „La feminin”, noul proiect GSP.RO, promite sa aduca cititorii…

- Fostul jucator de hochei pe gheata Marian Costea, participant la doua editii a Jocurilor Olimpice de iarna cu echipa nationala a Romaniei, a murit la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut, miercuri, de CS Dinamo, pe pagina oficiala de Facebook . „Fostul mare hocheist Marian Costea a urcat la ceruri!…

- Romania a fost reprezentata la intrecerea de la Tbilisi de Elena Novac si Lucian Popa de la CSM Iasi , dar si de Ionut Groza, prezent in calitate de oficial al Federatiei Romane de Culturism si Fitness si arbitru Fitness Challenge. Dupa ce s a clasat si in 2023 pe locul intai in clasamentul mondial…

- Simona Halep ar fi trebuit sa joace in week-end-ul 13-14 aprilie in duelul dintre Ucraina și Romania din Billie Jean King Cup, dar Federația Romana de Tenis a anunțat ca acest lucru nu se va intampla din cauza unor motive medicale. Asta inseamna ca Simona nu va mai avea nicio șansa de a ajunge la […]…

- Echipa masculina de sabie a Romaniei, in componenta Iulian Teodosiu, Razvan Ursachi, Vlad Covaliu si Mihai Cidu, a ocupat locul sapte la Cupa Mondiala de scrima de la Budapesta, informeaza Federatia Romana de Scrima, potrivit Agerpres. Pe tabloul principal, Romania a invins Marea Britanie (45-29),…