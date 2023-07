Excesul de mortalitate din UE, direct proporțional cu rata de vaccinare. România și Bulgaria, din nou pe negativ Excesul de mortalitate din statele UE continua sa fie ridicat, chiar și la un an de la incheierea neoficiala a pandemiei. Țarile cu cele mai mari rate de decese inexplicabile sunt aceleași țari care și-au vaccinat in masa populația, insa nu s-a luat nicio decizie de a investiga cauzele acestora. Deși vaccinarea anti-Covid s-a oprit […] The post Excesul de mortalitate din UE, direct proporțional cu rata de vaccinare. Romania și Bulgaria, din nou pe negativ first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

