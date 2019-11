Stiri pe aceeasi tema

- Bacalaureatul ar putea fi modificat in perioada urmatoare, intrucat ministrul Educației, Monica Anisie, și-a exprimat dorința de a modifica probele de competențe, dar și proba scrisa la alegere a profilului.

- Doar 220 din 966 de candidati au promovat examenul de bacalaureat la Brasov, in sesiunea de toamna. 8,31 a fost cea mai mare nota! 220 de candidati au reusit sa promoveze examenul de maturitate, la Brasov, potrivit site-ului http://bacalaureat.edu.ro/ . Cea mai mare medie din aceasta…

- Ministeurl Educației Naționale a anunțat miercuri ca in anul școlar 2019-2020, evaluarile naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfașura in perioada 11 – 28 mai 2020. Probele scrise/testele de citire din cadrul evaluarilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și…

- Cei 459 de absolventi de gimnaziu care au incheiat cu media 10 Evaluarea Nationala a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII 2019) si cei 235 de liceeni care au obtinut media 10 la examenul national de Bacalaureat 2019 (inclusiv sesiunea speciala si Bacalaureatul bilingv) vor beneficia de stimulente financiare,…

- Au trecut probele dificile la Bacalaureatul de toamna, cele scrise. De marți, 27 august, incep probele de evaluare a competențelor, unde candidații sunt notați cu calificative in loc de note – „incepatori”, „avansați” sau „experimentați”.

- Spre deosebire de sesiunea de vara, sesiunea de toamna Bacalaureat 2019 a inceput cu probele scrise, nu cu cele orale, care incep astazi. Probele scrise au inceput pe 21 august, tot cu proba la Limba romana, și s-au incheiat ieri. Astfel, in 27-28 august va avea loc evaluarea competențeleor lingvistice…

- Calificative in loc de note („incepatori”, „avansați” sau „experimentați”) vor primi candidații care dau Bacalaureatul de toamna la probele de evaluare a competențelor. S-au terminat probele scrise. Au inceput probele de evaluare a competențelor ale examenului maturitații. In Timiș, 156 de candidați…

- Peste 43.000 de candidați au susținut, vineri, 23 august, proba obligatorie a profilului la sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat 2019. Absolvenții profilului real au dat proba la Matematica, iar cei care au studiat la profilul uman au rezolvat subiectele la Istoria Romanilor.Este vorba despre…