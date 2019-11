Evo Morales nu va putea candida la alegerile din Bolivia Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Áñez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic în Mexic, nu va putea candida în cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters, citat de Mediafax.



Áñez, în vârsta de 52 de ani, care a devenit marți președinte interimar, încearca sa calmeze situația politica și sociala din Bolivia, țara care se confrunta cu proteste de amploare dupa alegerile din 20 octombrie, pe care Morales le-a câștigat, dar despre care opoziția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

