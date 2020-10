Evenimentele Teatrului GONG au fost anulate! Detalii...

Stiri pe aceeasi tema

- Toate spectacolele programate si reprogramate pana la 4 noiembrie se anuleaza, urmand ca sa fie returnata contravaloarea biletelor achizitionate, anunta, marti, Teatrul National din Bucuresti. "Avand in vedere ca rata de incidenta cumulata, calculata la 14 zile, la nivelul Municipiului Bucuresti, a…

- Trei copii au lovit mai mulți caini legați cu sfori, care tractau bucați de lemne. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești s-au sesizat din oficiu și au inceput o ancheta dupa ce au vazut imaginile postate pe Facebook de un adult, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc in…

- Ținand cont de masurile adoptate prin Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența nr. 43/2020 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatații publice și a Hotararii de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul…

- Prefectul Radu Bud impreuna cu șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne au analizat azi, in cadrul ședinței saptamanale, Hotararea nr. 43/27.08.2020 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatații publice, hotarare care a stat la baza Hotararii de Guvern din 31.08.2020 pentru modificarea…

- Andi Vasluianu și Laura Fierascu sunt impreuna de mai mulți ani și au impreuna doi copii, pe Maia și Toma. De- alungul timpului, actorul a fost discret cu viața personala și și-a ținut familia departe de ochii curioșilor. Acum, acesta scoate le iveala amanunte mai puțin știute din casnicia lui.Intr-un…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Programul de relansare economica l-am prezentat pe data de 1 iulie. Elaborarea s-a facut cu consultarea mediului de afaceri, a actorilor din societatea civila. El reprezinta raspunsul nostru la situatia in care ne gasim si planul de reconstructie…

- Decizia cu privire la majorarea alocatiilor pentru copii este in avizare si va fi comunicata cat mai curand in sedinta de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a adaugat ca aceasta crestere va avea loc etapizat, pentru a nu pune in acest moment stabilitatea financiara…