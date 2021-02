Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a unei avarii aparuta pe conducta de aductiune apa potabila Darmanesti – Targu Ocna – Onesti, in zona satului Tuta, com. Targu Trotus, Compania Regionala de Apa (CRAB) Bacau informeaza ca astazi, 28.01.2021, incepand cu ora 10.45, s-a intrerupt alimentarea cu apa a aductiunii. De aceasta oprire…

- Luni, 24 ianuarie, s-au implinit 100 de ani de la nașterea lui Valeriu Gafencu, unul dintre tinerii care au murit in temnițele comuniste, supranumit de Nicolae Steinhardt ,,Sfantul inchisorilor”. La Biserica ,,Sfinții Imparați Constantin și Elena” din orașul-stațiune Targu-Ocna, are loc in fiecare an,…

- S-a rezolvat problema apei la Targu Ocna, urmare a unei avarii care s-a constatat pe 18 ianuarie. E randul insa acum a locuitorilor din Buhuși sa-și faca provizii. Asta dupa ce S.C. CRAB S.A. a anunțat ca a constatat, ieri, o defecțiune la conducta de aducțiune apa potabila Poiana Morii din orasul Buhusi.…

- Conform comunicatului din data de 18.01.2020, SC CRAB SA anunța ca azi 20.01.2021, de la ora 08:00, au inceput lucrarile de reparație și intrerupere alimentarea cu apa a conductei de aductiune apa potabila Darmanești – Targu Ocna – Onești (Ramura Sud), unde s-a semnalat o avarie. https://www.desteptarea.ro/avarie-la-o-conducta-de-apa-consumatorii-sunt-invitati-sa-si-faca-stocuri-inainte-de-interventie/…

- Gerul care a fost inregistrat, in ultimele zile, și la nivelul județului Bacau, a impus luarea unor masuri restrictive in privința circulației trenurilor in zona noastra. Mai exact, circulația feroviara a fost adaptata temperaturilor negative, motiv pentru care mai multe trenuri de lung parcurs InterRegio…

- Indivizi certați cu legea au vandalizat, zilele trecute, semnele de circulație amplasate pe drumul de pe Muntele Magura, in apropiere de Monumentul Eroilor. Și asta in condițiile in care calea de acces a fost recent amenajata de catre primaria din Targu Ocna. Gestul reprobabil a fost semnalat de primarul…

- In contextul pandemiei actuale viața artistica a avut enorm de suferit. Cel mai la indemana este sa te plangi și sa cauți vinovați in stanga și-n dreapta. Mai mult, oamenii de știința au descoperit ca omul poate gasi scuze pentru orice in maxim 5 secunde. Insa atitudinea sanatoasa este sa cautam și…

- Locuitorii orașului Targu Ocna sunt invitați de autoritatea locala sa raspunda unui chestionar legat de strategia de dezvoltare a localitații. Primaria a lansat la inceputul acestei saptamani, in acest sens, Chestionarul „Strategia 2021 – 2027: Restart pentru viitorul orașului Targu Ocna!” prin care…