Eveniment: Când are loc Gala Uniunii Cineaştilor din România. Celebritățile care și-au anunțat prezența Gala Uniunii Cineastilor din Romania (UCIN) va avea loc luni seara, de la ora 19,30, la Opera Nationala din Bucuresti, iar pe scena vor urca celebritati din lumea teatrului si cinematografiei, televiziunii, muzicii si sportului, pentru decernarea premiilor la fiecare din cele 20 categorii. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, gazdele serii sunt actrita Iulia Vantur si presedintele UCIN, Laurentiu Damian. Juriul acestei editii, prezidat de academicianul Razvan Teodorescu, a fost format din actrita Tora Vasilescu, criticul de film Mihai Fulger, directorul de imagine Gabriel Kosuth si regizorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina de Facebook RO Vaccinare a fost facuta o postare in care apar tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a patru pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, recent internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” din București. The post Cum arata…

- Ivan Patzaichin este inmormantat, azi, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din Bucuresti. Funeraliile au inceput la ora 13:00. Plecarea spre Bellu are loc la ora 14:00, pe traseul: Dinamo – Șos. Ștefan cel Mare – Calea Dorobanților – Bd. Dacia – Piața Romana – Bd. Magheru – Bd. Dimitrie Cantemir…

- Cinci consilieri USR PLUS au trimis, vineri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, o sesizare in care le-au relatat procurorilor ce au gasit, in luna iulie, pe santierul deschis in zona Esplanada din centrul Capitalei, unde zilele trecute au murit doi muncitori. „Consilierii generali USR…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost ales, sambata, presedinte al PNL Bucuresti. Acesta a castigat alegerile impotriva Violetei Alexandru, fostul presedinte al filialei. „Multumesc din suflet PNL Bucuresti, va multumesc, dragi colegi, pentru increderea pe care mi-ati acordat-o astazi! Echipa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, nu va prelungi mandatul directorului Spitalului Clinic Coltea, Mircea Lupusoru. Astfel, conducerea unitații medicale va fi schimbata. Interimatul va fi preluat de catre Paul Daniel Iordache, medic epidemiolog, doctor al Universitatii Reykjavik din Islanda…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, îi îndeamna pe cetatenii moldoveni sa iasa în numar cât mai mare la vot, duminica, "pentru ca de acest vot depinde viitorul democratic al Republicii Moldova"."M-a bucurat sa vad mobilizarea celor din diaspora,…

- O filmare a unui conflict petrecut in traficul din București a ajuns virala și a fost publicata de sindicatul Europol pe Facebook. In imagini se vede cum mașina unui barbat este lovita de ocupanții unei alte mașini. Nu se cunoaște natura conflictului, dar in imagini se poate observa cum un șofer blocheaza…