Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa scada consumul de carne animala cu 71% pana in 2030. Este un alt angajament al Bruxellesului pe langa interzicerea automobilelor cu benzina, din 2035. Romania, deși se afla pe locul 25 din Uniune la consumul de carne, trebuie sa il reduca cu aproape doua treimi pana in 2030…

- Dupa ce liderii europeni au stabilit ca mașinile pe benzina și gaz trebuie sa fie interzise pana 2035, o alta masura importanta ar urma sa combata schimbarile climatice: fermele de animale.Pentru a menține incalzirea globala la cel mult 1,5 grade Celsius, emisiile de carbon trebuie sa fie reduse cu…

- Tanarul de 18 ani Theodor Andrei a caștigat sambata seara selecția naționala cu piesa „D.G.T. (Off and on)”. Theodor Andrei va concura in mai la Liverpool pentru un loc in finala de pe 13 mai. Theodor Andrei va fi reprezentantul Romaniei la Eurovision 2023, dupa ce sambata seara a primit cele mai multe…

- Mai multe masini au ramas inzapezite in judetul Neamt iar oamenii au fost nevoiti sa solicite sprijinul autoritatilor pentru a putea continua drumul, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Un echipaj de la DRUPO a intervenit in localitatea Izvoare, din comuna Bahna, pe DJ…

- V-ați intrebat vreodata unde se duc avioanele cand se „pensioneaza”? O problema tot mai mare a aviației astazi este creșterea numarului de avioane scoase din circulație, inlocuite cu modele mai noi, care acum umplu cimitire uriașe de fier vechi. Dar o soluție tot mai profitabila este reciclarea.

- Bilantul unei avalanse care a lovit saptamana aceasta o sosea din muntii Tibetului (sud-vestul Chinei) a crescut la 28 de morti. Operatiunile de cautare si salvare sunt incheiate in prezent, a anuntat agentia de presa Xinhua.

- In anul care a trecut, europenii au inmatriculat peste 11.28 milioane de mașini noi, cu 4.1% mai puține decat in 2021. Daca ne referim strict la ultima luna din 2022, in Europa au fost inmatriculate 1.09 milioane de unitați. Acest numar reprezinta o creștere de 14.8%, comparativ cu aceeași perioada…

- Pompierii s-au chinuit noaptea trecuta sa stinga cele cinci mașini cuprinse de flacari. Din primele informații, valvataia a pornit de la un autoturism care se afla in mișcare. Femeia care era volan a sarit imediat din mașina. Alarma a fost data aseara, dupa ce oamenii au vazut in parcare flacarile uriașe.…