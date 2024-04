Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, este de parere ca demiterea lui, de catre Biroul Politic National al PNL, de la sefia organizatiei liberale Timis echivaleaza practic cu „o excludere” din partid. „Am aflat cu neplacere ca Timisul si timisorenii au fost vanduti, ca la piata,…

- Saracia, lipsa infrastructurii, absenta unor perspective. Sunt cateva dintre motivele pentru care tinerii au parasit satul romanesc. Un astfel de catun se gaseste si in judetul Gorj. In Blidari, mai traiesc doar 8 oameni, care au conditii ca in Evul Mediu, aproape. Casele au ramas goale In satul Blidari…

- La un restaurant din Iulius Mall Cluj-Napoca au aparut roboții, care duc comenzile la masa și preiau farfuriile murdare, potrivit Stiri de Cluj. Acesta va fi trendul la restaurante, pentru ca este tot mai greu sa gasești angajați in Cluj-Napoca. In multe localuri de fast-food au fost angajați oameni…

- Statuile ciudate ale Romaniei apar constant, oamenii se declara nemulțumiți, dar autoritațile se fac ca ploua. De cateva zile a aparut o statuie controversata la Iași, pe care oamenii au luat-o in șuturi, la propriu. Mulți uita ca e plina țara de astfel de statui. Editorialistul Voicu Ienci a trecut…

- Și nici nu e de mirare, oamenii spun ca abia se descurca sa traiasca de pe o zi pe alta, iar cand vine vorba despre economii ori investiții nici nu se pune problema sa le aiba. Ultimele date arata ca Romania are o avere medie pe cap de locuitor de 5.823 de euro, in timp ce media la nivel european este…

- Zilele trecute , WWF Romania a facut o investigație in satele din Maramureș, unde oamenii platesc prețul intreg al lemnului de foc folosit pentru incalzire și gatit, in timp ce orașenii primesc subvenții de la Guvern pentru gaz și curent. Reportajul WWF Romania arata astfel dublul standard care se aplica…

- „Prin excepție de la prevederile alin. (1), farmaciștii care iși desfașoara activitatea in unitați farmaceutice autorizate, in situații de urgența medicala, pot elibera medicamente din categoria antibiotice și antifungice de uz sistemic a caror denumire comuna internaționala este marcata cu semnul „*“…

- Circulatia autovehiculelor de mare tonaj este restrictionata, luni dupa amiaza, spre punctul de trecere a frontierei Siret din judetul Suceava, unde peste o suta de tractoare, TIR-uri si autovehicule au blocat, partial, drumul. Protestatarii au menținut blocata Vama Siret, afectand fluxul de tiruri…