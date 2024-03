Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Dan Motreanu, membru al Comisiei pentru dezvoltare regionala din Parlamentul European, ii invita pe fermierii si operatorii de aprovizionare cu alimente sa isi exprime opiniile in ceea ce priveste practicile comerciale neloiale, folosind sondajul lansat de Comisia Europeana. Acesta este…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in Romania, foarte puțin teren agricol este nelucrat, doar undeva la 5- 6%, restul este cultivat, pentru ca fermierii primesc subvenție. Florin Barbu susține ca, saptamana viitoare, Comisia Europeana ar urma sa ia o decizie cu privire la cele doua derogari…

- Nemulțumirea fermierilor din UE crește de la o zi la alta, iar protestele se extind in tot mai multe țari. In scurt timp, va fi organizata o manifestație de protest in fața sediului Comisiei Europene, daca autoritațile de la Bruxelles nu țin cont de revendicarile fermierilor. Ionel Arion, președintele…

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…

- Eurodeputatul roman Victor Negrescu a cerut susținere din partea Uniunii Europene pentru fermieri:"Fermierii din toata Europa și din țara mea, Romania, au nevoie de sprijinul Uniunii Europene.Am solicitat Comisarului European pentru Agricultura, ca reprezentant al Grupului anti-european conservator,…

- Eurodeputatul roman Victor Negrescu a cerut susținere din partea Uniunii Europene pentru fermieri:"Fermierii din toata Europa și din țara mea, Romania, au nevoie de sprijinul Uniunii Europene.Am solicitat Comisarului European pentru Agricultura, ca reprezentant al Grupului anti-european conservator,…

- Fermierii si transportatorii protestatari doresc sa participe activ la discutiile cu reprezentantii Guvernului pentru rezolvarea problemelor semnalate si spun ca nu vor pleca din strada pana cand nu se vor gasi solutii concrete si imediate. „Apreciem eforturile Guvernului de a initia dialogul social…

- Situatia fermierilor din Uniunea Europeana, inclusiv din Romania, este subiect de dezbatere si in Parlamentul European. Ordinea de zi din legislativul de la Strasburg a fost suplimentata cu acest punct, la propunerea europarlamentarului Daniel Buda, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura. Alina…