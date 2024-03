Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a afirmat ca ideea unei candidaturi comune PSD-PNL este sa genereze o schimbare la Primaria Capitalei. ”Sunt convins ca din 10 iunie domnul Nicusor Dan se va intoarce la catedra de matematica de la Institut. Acolo are competente specifice, in Primaria Generala,…

- In urma anunțului sau de a candida la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone se confrunta deja cu primele repercusiuni, respectiv un dosar la Agenția Naționala de Integritate (ANI). Edilului din Sectorului 5 i-a fost rapid fabricat un dosar la ANI, fiind victima unui atac politic orchestrat de…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se afla, la ora transmiterii acestei știri in biroul președintelui Camerei Deputaților. Aici au ajuns Marcel Ciolacu și restul liderilor PSD, care discuta in aceasta perioada organizarea pentru alegeri. Este foarte posibil ca vizita lui Piedone la…

- ”Cred ca Bucurestiul nu mai are timp de pierdut (..) sunt probleme urgente, sunt milioane de bucuresteni care asteapta altceva, sunt sute de mii de bucuresteni care stau in frig si nu au apa calda. (..) Sunt hotarat sa muncesc pana pic jos, ca sa las ceva in urma mea”, a afirmat, miercuri seara, Sebastian…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv.Intrebat din nou pe cine ar pune stampila…

- ”Ati vazut dragi bucuresteni, am spus ca termoficarea acestui oras e un exemplu de manual de esec si iata astazi cand este ger peste tot Bucurestiul si toata tara avem o avarie majora pe Magistrala Grivita gestionata de Primaria Capitalei. A avut primarul Nicusor 200 de milioane de euro, din POIM, din…

- ”La nivelul Guvernului, ne-am asumat ca romanii iarna asta nu vor tremura nici de frig, nici de frica facturilor, a declarat, luni seara, la Antena 3, ministrul Energiei. Sebastian Burduja a afirmat ca Romania are al patrulea cel mai ieftin gaz din UE, fiind plafonat la 0,31 lei pe MWh. Statul plateste,…