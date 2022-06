Stiri pe aceeasi tema

- Primarul USR al Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, l-a acuzat pe Dacian Cioloș ca a „fugit in plina lupta” și ca și-a abandonat colegii de partid.„In momentul in care alegi sa fugi in plina lupta, in momentul in care iți abandonezi toți camarazii de pe front inseamna ca n-ai nici un REPER”,…

- Dan Barna, vicepresedinte USR, a reactionat, intr-o postare pe Facebook, dupa demmisia lui Dacian Ciolos din partid si lansarea unei noi formatiuni politice. „Exista o cale noua. Exista solutii. Exista o Romania mai buna. Exista un REPER: USR”, a transmis Dan Barna, pe Facebook, cu aluzie la noul partid…

- Europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pislaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș au renunțat azi la calitatea de membri ai partidului Uniunea Salvați Romania. Știre in curs de actualizare.

- Dacian Cioloș și-a transmis marți demisia din USR. Alaturi de el au mai plecat și alți patru europarlamentari: Dragoș Tudorache, Dragoș Pislaru, Alin Mituta și Ramona Strugariu, potrivit G4media , care citeaza surse politice. Știre in curs de actualizare

- Dupa ce a renunțat la un contract incheiat cu E.ON, un barbat din Iași a fost notificat ca trebuie sa plateasca o datorie de 0,01 lei. Ieșeanul s-a straduit sa plateasca datoria, dar și-a dat seama ca-l costa de 400 ori mai mult. Un barbat din Iași a trecut printr-o situație hilara, dupa ce a […] Articolul…

- IGNORANȚI… Pedeapsa crunta pentru muzeul care a refuzat sa se transforme in carciuma și sala pentru cumetrii: nici Primaria locala, nici vreo autoritate de la județ nu au vrut sa ii recunoasca existența, așa ca l-au lasat in paragina, sa ii cada pereții, bucata cu bucata! Este vorba despre muzeul nerecunoscut…

- Politistii si inspectorii de munca din Bacau au descoperit nereguli majore la scolile auto din judet, evaziunea fiscala fiind cap de afis, la care se adauga falsul informatic, falsul sub semnatura privata si incalcarea Legii 31/1990. Politistii Seviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau…

- Conducerea STPT i-a propus vatmanului care se face vinovat de manevrarea defectuoasa a tramvaiului doua alternative: demisia la zi sau convocarea la comisia de disciplina din cadrul societatii, cu sanctiunea maxima aplicabila abaterii disciplinare savarsite. Un tramvai care circula pe linia 1, duminica…