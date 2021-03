Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta pentru valori si transparenta a Comisiei Europene, Vera Jourova, a atentionat miercuri in legatura cu „evolutiile ingrijoratoare” pentru libertatea si independenta presei in Ungaria, Polonia si Slovenia, intr-o dezbatere in Parlamentul European, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Tarile Uniunii Europene (UE) au inregistrat cu 450.000 de decese mai mult in perioada martie-noiembrie 2020, comparativ cu media aceleiasi perioade din 2016-2019, potrivit datelor UE date publicitatii, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Cercetatorii au folosit statisticile lunare pentru a compara…

- Statele grupului de la Visegrad (Polonia, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia) au cerut miercuri Comisiei Europene sa actioneze mai rapid in achizitia si distributia vaccinurilor anti-COVID-19, relateaza agentia EFE. Mesajul a fost transmis dupa o reuniune a liderilor celor patru tari desfasurata in…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a anuntat ca un grup de experti ai Executivului european va ajunge la Bucuresti pentru a ajuta Guvernul la realizarea proiectelor de transporturi cu finanțare europeana, transmite Digi24 . „Prim-ministrul a acceptat propunerea noastra de a pune la…

- Mass media poloneza, cu excepția celei de stat, a blocat miercuri accesul la conținutul sau, pentru a protesta fața de un proiect de lege al conservatorilor aflați la putere care prevede un impozit asupra publicitații, o decizie denunțata drept o amenințare la adresa presei independente, scrie AFP.Proiectul…

- Președința țarii, Maia Sandu, care are o vizita oficiala la Bruxelles in aceste zile, a avut astazi mai multe intalniri cu oficiali europeni, precum comisarul pentru vecinatate și extindere, Oliver Varhelyi, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru…

- Acord important astazi prin deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene și a pachetului de relansare economica. Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme și investiții in sectoare cheie, in beneficiul tuturor romanilor. #EUCO pic.twitter.com/WLD6DJf9rn — Klaus Iohannis (@KlausIohannis)…