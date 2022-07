Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, joi, ca se asteapta la ”niveluri ridicate” ale cazurilor de Covid-19 in aceasta vara in Europa si a cerut monitorizarea indeaproape a virusului dupa triplarea cazurilor zilnice in decurs de o luna, relateaza AFP. ”Pe masura ce tarile din Europa au ridicat…

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…

- Romania avea in 2020 un numar de 844.015 exploatatii viticole, adica echivalentul a 37,9% din cele 2,2 milioane de exploatatii viticole care existau in intreaga Uniune Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Marea majoritate a exploatatiilor viticole din UE sunt foarte mici, 83,3% dintre acestea…

- Peste 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in cel puțin 12 țari, iar alte 50 de cazuri suspecte sint investigate, noteaza BBC. Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca numarul de infectari ar putea crește. Potrivit sursei citate, cazurile de infectare au fost confirmate in noua…