Europa importă din tot mai mult gaz natural lichefiat din SUA Europa a ramas luna trecuta principala destinatie pentru livrarile de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA, potrivit datelor Refinitiv, depasind exporturile catre Asia pentru a doua luna consecutiv, transmite Reuters. Aproximativ doua treimi din volumele de LNG din SUA au mers in ianuarie spre Europa, fata de aproximativ 61% in decembrie, cand cererea si preturile ridicate din Europa au dus la un nivel record al exporturilor de gaze naturale lichefiate din SUA, conform Refinitiv. In ambele luni, reducerea furnizarii a dus la majorarea cererii, astfel incat a fost modificata destinatia navelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

