- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri, la Buzau, ca o sa faca o deplasare la Kiev impreuna cu mai multi ministri pentru a finaliza discutiile ce vizeaza exportul de cereale ucrainene pe teritoriul Romaniei, informeaza Agerpres."Urmeaza sa am o deplasare cu mai multi ministri la Kiev, cand cred ca…

- Ministrul spaniol al agriculturii a declarat luni ca o interdictie unilaterala din partea oricarui stat membru al Uniunii Europene privind importurile de cereale ucrainene pare ilegala, in timp ce Franta a avertizat ca este in joc solidaritatea europeana, relateaza Reuters. Polonia, Slovacia si Ungaria…

- Șeful companiei Ryanair, Michael O’Leary, a intrat rapid in vizorul protestatarilor, care, de cum l-au vazut s-au gandit sa ii faca o intampinare pe masura rangului, și i-au aruncat direct in fața o placinta cu frișca.Gestul s-a vrut a fi un semn de protest fata de emisiile de carbon ale celei mai aglomerate…

- “Opriti poluarea”, a strigat o protestatara imbracata in negru, dupa ce l-a lovit pe O’Leary cu placinta in fata, in timp ce acesta se pregatea sa faca o fotografie cu un portret de carton al presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. O a doua protestatara l-a lovit apoi in ceafa cu o alta…

- Comisia Europeana ne cere austeritate. Ministrul de Finante, Marcel Bolos, nu a reusit sa convinga cu planul de cresteri de taxe si scaderea cheltuielilor publice. Oficialii de la Bruxelles au sugerat cresterea TVA cu 2% si renuntarea la doua cote. Premierul Marcel Ciolacu poarta discutiile decisive,…

- Uniunea Europeana are multe așteptari de la președintele Tunisiei Kais Saied, care ar trebui sa reduca migrația spre Europa, cu respectarea drepturilor omului, firește. Organizațiile umanitare sunt mult mai pesimiste, scrie Politico. In urma cu aproximativ doua luni, cel puțin 1.000 de africani din…

- Uniunea Europeana dorește sa aiba 20 de milioane de profesioniști in domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor pana in anul 2030. In prezent exista doar 9 milioane. Astfel, Comisia a prezentat in luna aprilie a acestui an un plan prin care se dorește ca angajații sa dețina aceleași capacitați…