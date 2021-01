Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, dr. Tom Frieden, a explicat pe ințelesul tuturor, pentru CNN, cum funcționeaza vaccinurile anti-Covid produse de companiile Pfizer/BioNTech și Moderna. In timp ce vaccinurile tradiționale presupuneau injectarea unei mici…

- Datele prezentate Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) de catre Pfizer/BioNTech si Moderna despre vaccinurile lor anti-Covid-19 sunt „foarte solide”, a anunțat astazi directorul executiv al EMA, Emer Cooke, citat de agerpres .„Dispunem de un set de date cu privire la peste 30.000 de subiecti care…

- Țarile bogate iși fac depozite cu doze de vaccinuri anti-Covid, in timp ce oamenii care traiesc in țarile sarace nu au acces la el, avertizeaza o coaliție a organismelor pentru apararea drepturilor omului.

- Organizatia internationala Interpol a transmis un mesaj de avertizare catre cele 194 de tari membre, pe care le indeamna sa se pregateasca pentru actiuni ale crimei organizate centrate pe vaccinurile anti-Covid-19, relateaza AFP, citata de agerpres . Intr-o atenționare de securitate de nivel portocaliu,…

- Regele saudit Salman le-a spus sambata liderilor G20 ca ei trebuie sa faca eforturi pentru un acces convenabil si echitabil la vaccinurile anti-Covid-19 si la alte instrumente in combaterea pandemiei, anunța news.ro. Potrivit Reuters, el a declarat. „Desi suntem optimisti privind progresul…

- Teoriile conspirationiste si dezinformarea alimenteaza neincrederea in vaccinuri si ar putea duce la o scadere a nivelurilor de administrare a celor anti-COVID-19 in SUA si Marea Britanie, sub ratele necesare pentru a proteja comunitatile umane impotriva acestei boli, potrivit unui studiu publicat joi…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba trei vaccinuri impotriva COVID-19 la inceputul anului viitor. Vaccinurile vor sosi in UE in primavara anului viitor, „daca totul merge bine”, a anunțat vineri directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA), Guido Rasi, potrivit…