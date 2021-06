EURO 2020. Italia-Austria 2-1. Primul meci care a ajuns în prelungiri la Campionatul European Italia a invins Auastria, scor 2-1, in optimile Campionatului European, intr-un meci disputat, sambata seara, pe stadionul Wembley din Londra. Italia s-a calificat in sferturi dupa un meci dramatic, incheiat 0-0 dupa primele 90 de minute de joc. Toate cele trei goluri s-au marcat in prelungiri. Squadra Azzura a inceput meciul in forța și parea ca va trece ușor de Austria, dar niciunul dintre superstarurile lui Mancini, nu a reușit sa inscrie in primele 45 de minute. Cea mai mare ocazie a avut-o Ciro Immobile, care a lovit bara dupa un șut superb. Dupa pauza, Austria a ieșit de la vestiare mult… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

