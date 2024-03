Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal U19 a Romaniei a invins sambata Germania cu 3-2, in al doilea meci al sau din cadrul Turului de Elita, ultima etapa de calificare la turneul final EURO U19. Golul victoriei a fost marcat in minutul 90+4.

- Romania U17 a remizat in al doilea meci din Turul de Elita pentru EURO 2024, 0-0 cu Bulgaria. Partida s-a disputat la Buftea, de la ora 12:00, iar selecționata pregatita de Nicolae Roșca este la al doilea meci consecutiv fara victorie in Grupa 2. In primul meci, Romania a pierdut cu Țara Galilor, scor…

- Romania U19 a inceput cu stangul Turul de Elita, ultima etapa a calificarilor inaintea turneului final EURO U19. Selecționata pregatita de Adrian Dulcea a pierdut, scor 0-2, confruntarea de miercuri, din Croația, cu reprezentativa similara a Turciei. Piteștenii Mario Tudose și Patrick Dulcea au fost…

- Echipa naționala de fotbal masculin a Romaniei a suferit o infrangere cu 2-0 in fața Turciei, in primul meci al Turului de elita. Naționala pregatita de selecționerul Adrian Dulcea disputa in perioada 20-26 martie meciurile din ultima etapa a calificarilor, inaintea turneului final EURO U19, potrivit…

- Romania U17 a pierdut primul meci din Turul de Elita pentru EURO 2024, 1-2 cu Țara Galilor. Partida s-a disputat la Buftea, iar selecționata pregatita de Nicolae Roșca a inceput cu stangul aceste preliminarii, dar se poate lauda cu golul meciului. David Popa (17 ani), mijlocașul FCSB-ului, a expediat…

- La finalul lunii martie, naționala de fotbal U19 a Romaniei, pregatita de selecționerul Adrian Dulcea, va disputa partidele din Turul de Elita, ultima etapa a calificarilor la turneul final EURO U19. Gazda miniturneului de calificare va fi Croația. Trei partide in șapte zile va juca naționala U19,…

- Echipa naționala a Romaniei U19 (jucatori nascuți in anul 2005) va participa la Turul de Elita al EURO U19, competiție care va avea loc in Croația, in perioada 17-27 martie. In cadrul acestui turneu, reprezentativa țarii noastre va intalni Turcia U19 (20 martie), Germania U19 (23 martie) și Croatia…

- Romania intalnește Spania, de la ora 19:00, in al doilea meci din grupele Campionatului European de handbal masculin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2 și DigiSport 3. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania…