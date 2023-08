Estee Lauder estimează că va realiza vânzări şi profit anual sub estimări, din cauza redresării lente a turismului în regiunea Asia-Pacific Marile companii globale au adoptat o atitudine prudenta in ceea ce priveste redresarea in China, in timp ce a doua mare economie din lume se lupta sa revigoreze cererea si cu cresterea ratei somajului in randul tinerilor si cu un cost ridicat al vietii. Analistii noteaza ca scaderea cererii consumatorilor din China si o redresare lenta in comertul cu amanuntul din Asia, vanzarile efectuate la aeroporturi sau destinatii de calatorie precum Coreea si Hainan din China, ar putea afecta companiile de lux precum Estee, care realizeaza aproximativ 30% din veniturile sale anuale din Regiunea Asia-Pacific.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul danez de medicamente Novo Nordisk a anuntat joi ca va achizitiona compania canadiana Inversago Pharma, printr-o tranzactie de 1,07 miliarde de dolari, care include dezvoltarea unui regulator de apetit, transmite Reuters.Inversago este o companie privata care dezvolta terapii adresate…

- Compania auto japoneza Honda Motor a raportat miercuri o crestere cu 78% a profitului trimestrial, stimulata de vanzarile mai mari, in special pe piata nord-americana, si de un yen mai slab, transmite Reuters. Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat…

- Grevele au perturbat cea mai mare parte a productiei pentru sezonul TV de toamna si au oprit munca la filme, in timp ce lucratorii se lupta pentru salarii in era streamingului, transmite Reuters. Producatorul de jucarii Hasbro a semnalat, de asemenea, joi, un impact al grevelor. Grevele ”ar putea avea…

- Producatorul american Tesla a construit primul Cybertruck la uzina de vehicule electrice din Austin, Texas, a anunțat sambata compania intr-un mesaj pe Twitter, dupa doi ani de intarzieri, scrie Reuters.Elon Musk, directorul executiv al Tesla, a expus camioneta in cadrul unei prezentari in 2019, in…

- Samsung Electronics se asteapta la o scadere a profitului cu 96% in trimestrul doi al anului 2023, din cauza cererii mici pentru cipuri de memorie, transmite CNBC. Cel mai mare producator de cipuri dinamice cu acces aleatoriu din lume estimeaza profitul operational din trimestrul aprilie-iunie la 600…

- Compania australiana Kuniko a anuntat luni ca a semnat un acord de investitii in actiuni cu producatorul auto Stellantis, pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor sale norvegiene legate mineritul metalelor pentru baterii, transmite Reuters. Stellantis va investi 5 milioane de euro la un pret de emisiune…

- Producatorul roman de energie Hidroelectrica iși propune sa stranga peste 1 miliard de euro (1,07 miliarde de dolari) in ceea ce se anunța a fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa din acest an, noteaza analiștii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in ultimul Morning…

- Producatorul taiwanez de computere Acer a furnizat Rusiei echipamente hardware in valoare de cel putin 70,4 milioane de dolari, in perioada 8 aprilie 2022 - 31 martie 2023, dupa ce grupul a spus ca isi va suspenda afacerile din aceasta tara, arata datele vamale consultate de Reuters. Chiar daca nu a…