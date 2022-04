Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis a avut astazi musafiri. Kiril Petkov, Prim-ministrul Republicii Bulgaria, a fost in vizita la Palatul Cotroceni, astazi 29 aprilie 2022. „Discuțiile au vizat modalitațile de aprofundare a relației bilaterale, evoluțiile de securitate generate de agresiunea militara a Federației Ruse impotriva…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in plan bilateral, cei doi oficiali au subliniat interesul comun de a dezvolta in continuare parteneriatul aprofundat dintre Romania si Bulgaria, in plan politic, economic si securitar. In ceea ce priveste cooperarea economica, a fost evidentiat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat vineri ca punctul de frontiera permanent de la Giurgiu-Ruse va fi deschis pentru pasageri si pentru vehiculele cu masa maxima de 40 de tone. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina a trimis pana acum in portul romanesc Constanta aproximativ 80.000 de tone de cereale, o parte dintre ele aflandu-se deja in silozuri, iar o cantitate similara se afla deja pe drum, a afirmat, marti, directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanta, Florin Goidea,…

- Primul pas spre reluarea legaturilor cu feribotul intre cele doua orașe dunarene a fost facut astazi de Guvernul bulgar, care a aprobat un proiect de acord cu Romania pentru inființarea punctului de trecere pentru feriboturi. Scopul reinființarii liniei de feribot este reducerea traficului de pe Podul…

- O terasa conceputa ca o gradina de unde vor putea fi admirați Munții Macin și fluviul Dunarea va fi amenajata pe acoperișul cladirii principale din Gradina Botanica din Galați. Totul in cadrul unei investiții de 3 milioane de euro care va transforma imobilul intr-o cladire prietenoasa cu mediul. Potrivit…

- Numarul cazurilor de COVID-19 s-a dublat in Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Rusia și Ucraina in ultima saptamana, a avertizat, marți, Biroul european al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). „Așa cum era de așteptat, valul Omicron se deplaseaza spre Est – 10 state membre estice au detectat…