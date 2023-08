Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care ii aparține fondatorului grupului Wagner, Evgheni Prigojin, s-a prabușit in regiunea rusa Tver. „Bucatarul lui Putin” era pe lista pasagerilor, potrivit agenției de presa ruse Tass, care citeaza o declarație a agenției federale de transport a Rusiei. Un al doilea avion al Wagner s-a intors…

- Moartea liderului mercenarilor Wagner a fost confirmata oficial de autoritatea aeronautica rusa. RosAviația a publicat numele tuturor pasagerilor și membrilor echipajului de la bordul aeronavei Embraer care s-a prabușit in regiunea Tver, și confirma ca printre victime se afla inclusiv și Evgheni Prigojin…

- Pentagonul a anunțat joi, la aproximativ doua saptamani dupa rebeliunea eșuata a grupului Wagner, ca mercenarii ruși nu mai participa ”in mod semnificativ” la operatiunile de lupta in Ucraina, relateaza AFP. ”In acest stadiu, nu vedem fortele Wagner participand intr-un mod semnificativ la operatiunile…

- Directorul CIA, William Burns, s-a dus recent in Ucraina unde s-a intalnit cu responsabili ai serviciilor de informatii si cu presedintele Volodimir Zelenski, a confirmat vineri un oficial american, informeaza sambata France Presse. Aceasta vizita, care nu a fost facuta publica in momentul efectuarii,…

- Igor Girkin, veteran al armatei ruse și fost ofițer FSB, ce a jucat un rol cheie in anexarea peninsulei Crimeea și apoi in Donbas, unde a fost - de facto - lider al forțelor militare pro-ruse, a explicat strategia aleasa de liderulul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, de a ajungs in capitala Rusiei,…

- „Fractura dintre elite este prea evidenta”, a declarat Mihailo Podoliak, apropiatul președintelui ucrainean, in mijlocul tensiunilor din Rusia dintre Kremlin și șeful paramilitarilor Wagner, scrie The Guardian.Un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a descris acțiunile…

- Circa 32.000 de barbati care au fost recrutati in inchisorile din Rusia pentru 'serviciul militar' in Ucraina s-au intors acasa, a declarat duminica seful grupului privat de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, citat de dpa, conform Agerpres.Ei si-au indeplinit contractul si au fost implicati in lupte,…

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri ca grupul „Akhmat” al forțelor speciale cecene desfașoara o ofensiva in apropiere de orașul Mariinka, in regiunea ucraineana de est Donețk. Impreuna cu grupul de mercenari Wagner condus de Evgheni Prigojin, trupele din Republica rusa Cecenia au fost una dintre…