- Cheltuielile pentru intreținerea unei mașini vor crește semnificativ anul viitor. Astfel, șoferii vor trebui sa se pregateasca pentru aceste costuri suplimentare și sa planifice in avans bugetul alocat mașinii. Din ianuarie, vor aparea noi cheltuieli pentru șoferi. Punctul de amenda crește, carburanții…

- Saptamanalul german Der Spiegel spune ca ”Firma elvețiana Ringier a declanșat o criza de incredere in zona media din Romania” chiar inaintea anului politic 2024.”Libertatea presei in pericol” este titlul articolului despre Romania, publicat in cea mai recenta ediție a saptamanalului Der Spiegel. ”Jurnaliștii…

- Știați ca puteți fi amendat de catre autoritați chiar daca aveți cauciucurile de iarna echipate in aceasta perioada? De ce și la ce trebuie sa fiți atent pentru a evita o sancțiune de 3.000 de lei, aflați in randurile urmatoare. Șoferii pot fi amendați cu 3.000 de lei chiar daca au cauciucurile de iarna…

- Iarna se apropie cu pași repezi, ceea ce inseamna ca toți șoferii trebuie sa iși echipeze autototurismele cu cauciucuri de iarna. Cauciucucurile all season sunt și ele acceptate, dar exista diferențe importante intre cele doua tipuri de anvelope.De obicei, șoferii aleg cauciucurile all season pentru…

- Pregatirea mașinii pentru sezonul rece este importanta pentru a va asigura ca aceasta funcționeaza corect și sigur in condiții de temperaturi scazute. Pe langa schimbarea cauciucurilor de vara cu cele de iarna mai sunt cateva aspecte la care trebuie sa fie atenți șoferii.

- Chiar daca vremea inca nu ne duce cu gandul la primii fulgi de zapada, Registrul Auto Roman clarifica situatia anvelopelor de iarna si respinge teoria conform careia posesorii de anvelope promovate comercial drept ldquo;all season" vor fi sanctionati daca folosesc acest tip de pneu in timpul sezonului…

- Alegerea unei anvelope de iarna implica mai mulți factori, pornind de la cel financiar și culminand cu cel estetic. Dar pentru ca anvelopele sunt o cerința tehnica specifica, trebuie sa ne conformam specificațiilor furnizate de producatorul autovehiculului pe care acestea vor fi montate. Primul pas…