Vreme caldă, pericol crescut: Căpușele apar prematur în sudul țării! Capușele, considerate dușmani ai omului datorita bolilor pe care le pot transmite, au inceput sa-și faca apariția inca din luna martie in zona de sud a Romaniei, favorizate de temperaturile neobișnuit de calde pentru aceasta perioada a anului. Aceste condiții climatice atipice permit capușelor sa iasa din starea lor de inactivitate și sa devina active mai devreme decat se aștepta, punand sanatatea publica la risc. Luna februarie a fost deosebit de calda, cu temperaturi ce au depașit cu 2 grade normele istorice. Iarna aceasta a fost una dintre cele mai calde din Europa. De cate feluri sunt Capușele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

