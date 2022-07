Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat bombardamente in estul Ucrainei, la Dzerjinsk, iar șase persoane au fost omorate, in timp ce UE pregatește terenul pentru noi sancțiuni impotriva Moscovei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a numit un șef interimar al serviciului secret ucrainean la o zi dupa ce l-a inlaturat…

- Forțele ruse au intensificat bombardamentele in regiunea Donețk, unde forțele ucrainene mai controleaza aproximativ 45% din teritoriu. In același timp, oficialii au indemnat civilii sa plece in zone mai sigure pentru a nu ramane prinși in mijlocul focului. Intre timp, luptele continua in jurul orașului…

- Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Ryabkov, citat de agenția Interfax din Rusia afirma, dupa declarația data astazi de președintele american Joe Biden de a desfașura noi forțe militare in Europa, inclusiv in Italia, ca Rusia „nu va lasa lumea fara raspuns”. De asemenea, oficialul precizeaza…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este pregatita sa discute criza aprovizionarii cu cereale ucrainene in cadrul unei intilniri cvadripartite cu reprezentanții Kievului, Ankarei și ONU, anunța TASS. „Apreciem interesul ONU de a se implica intr-un anumit mod, de a-și face…

- Peste 1.000 de militari ucraineni și mercenari straini, care s-au predat la mijlocul lunii mai la Mariupol, au fost transferați in Rusia in cadrul unei investigații incepute acolo, a declarat o sursa oficiala pentru agenția de presa de stat rusa, TASS, citata de The Guardian . ”Peste 1.000 de oameni…

- Intre 60 și 100 de militari ucraineni mor, zilnic, in razboiul declanșat de Rusia, spune Volodimir Zelenski, intr-un interviu pentru un site american de știri. Alți 500 de aparatori sunt raniți zilnic, spune liderul de la Kiev. Despre situația de pe frontul din est, Zelenski spune ca armata ucraineana…

- Oamenii din localitatea aflata aproape de granița cu Ucraina vorbesc despre atmosfera tensionata din oraș, dupa o serie de atacuri atribuite Kievului, scrie The Guardian. Zgomotele razboiului au devenit tot mai prezente in Belgorod, un oraș rusesc situat la aproximativ 40 km de granița cu Ucraina. Iar…

- Tranșee adanci, inconjurate de munți de saci de nisip și oameni inarmați. Este tabloul din afara orașului Zaporojie, reședința regiunii cu același nume din sud-estul Ucrainei. Oamenii iși pregatesc apararea in fața trupelor ruse, in timp ce refugiații care s-au adapostit aici temporar incearca sa gaseasca…