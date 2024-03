Forțele aeriene ruse au efectuat un atac masiv asupra infrastructurii energetice și de gaze a Ucrainei, susține Ministerul rus al Apararii, citat de The Guardian. In comunicatul ministerului se mai susține ca au fost folosite arme cu raza lunga de acțiune și toate țintele au fost atinse, fiind intrerupta activitatea intreprinderilor din industria de aparare vizate. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 1 aprilie, ora 01.30 - Elon Musk spune ca Rusia 'va caștiga mai multe teritorii' in Ucraina și recomanda Kievului o…