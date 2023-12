Eșec elvețian în România! Clariant își închide fabrica de la Podari Clariant, o companie chimica de specialitate axata pe durabilitate, a anunțat astazi decizia de a-și opri producția de bioetanol sunliquid din Podari, Romania. Dupa dezvoltarea tehnologiei sunliquid ® , compania elvețiana Clariant a luat decizia in 2017 de a-și inființa propria fabrica comerciala sunliquid ® la Podari, care a inceput sa produca bioetanol in al doilea trimestru al anului 2022. In iulie 2023, Clariant a inceput o evaluare strategica a opțiunilor pentru uzina, dupa ce a devenit clar ca uzina nu a atins parametrii operaționali vizați de Clariant. Conducerea Clariant a concluzionat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CloudCart, platforma pentru crearea de magazine online, țintește atragerea a 10 milioane de euro, intr-o noua runda de finanțare Serie A, pana in trimestrul al patrulea al anului 2024, potrivit unui comunicat de presa. Compania estimeaza o cifra de afaceri ce depașește 25 de milioane de euro in urmatorii…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a investit peste 6 milioane de euro pentru reinnoirea flotei de vehicule care deserveste activitatea de distributie a companiei. Investitia, aliniata…

- Lucrurile la Leoni Bistrița nu par sa mearga bine de ceva ani, iar acest lucru pare sa se reconfirma, producatorul fiind nevoit sa ipotecheze fabricile și utilajele in favoarea unei firme din Londra. Decizia vine dupa ce, in vara, miliardarul austriac Stefan Pierer a preluat producatorul german de cabluri…

- STADA M&D Romania este parte integranta a grupului STADA Arzneimittel AG, una dintre principalele companii producatoare de medicamente din Germania. Compania a actualizat oferta locurilor de munca vacante, iar pentru fabrica

- Compania low-cost Wizz Air a investit 300 de milioane de euro pentru a nu mai avea zboruri anulate, a declarat Jozsef Varadi, CEO-ul companiei aeriene, anunța monitorulcj.ro. „Am invațat pe propria piele ca in aceasta vara nu am fost complet pregatiți pentru problemele cu care ne-am confruntat, inca…

- Investiție de 60 de milioane de euro in Satu Mare. Al doilea parc fotovoltaic ca marime din Romania se construiește in municipiul Satu Mare. Compania israeliana Shikun & Binui Energy investește 60 de milioane euro intr-un parc fotovoltaic cu o capacitate de 70 MW. Lucrarile au inceput deja, pe o suprafața…

- UKS Stamping a luat un credit de investiții in valoare de 10,7 milioane euro de la Garanti BBVA pentru construcția fabricii de piese și accesorii auto la Pitești, potrivit Money Buzz. Fabrica din Pitești, prima din Romania a grupului, va fi inaugurata oficial anul acesta. Unitatea are o suprafața de…

- Agentia de turism Karpaten Turism estimeaza, pana la finalul lui 2023, peste 200.000 de turisti pentru care vor fi operat vacanta in acest an si vanzari totale in valoare de 170 milioane de euro. Compania arata ca numarul romanilor care vor calatori in destinatii exotice se dubleaza in sezonul 2023-2024.…