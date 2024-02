Erupția Vulcanică din Islanda scade în intensitate A treia eruptie vulcanica inregistrata in ultimele doua luni in Islanda a scazut in intensitate, fluxurile de lava incandescenta care au tasnit in ziua anterioara din solul acoperit de zapada fiind inlocuite vineri de abur, transmite agentia DPA, potrivit Agerpres. Numarul cutremurelor care au insotit eruptia a scazut, de asemenea, semnificativ in ultimele 24 de ore, conform autoritatilor. Lava a inceput sa tasneasca joi dimineata din fisura de trei kilometri lungime aparuta in sol la sud-vest de capitala Reykjavik. Fluxul de materie incandescenta s-a scurs pe o distanta de circa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

