VIDEO | Fântâni de rocă topită ieşind din fisurile din sol: un vulcan din Islanda a erupt violent / Anunţul Biroului meteorologic islandez Un vulcan din Islanda, de pe peninsula Reykjanes, a erupt din nou, sambata, a anuntat biroul de meteorologie al tarii, potrivit Reuters. Din decembrie pana acum, vulcanul a erupt de patru ori, informeaza news.ro. Imaginile transmise in direct din zona au aratat fantani de roca topita iesind din fisurile din sol, dupa ce autoritatile au avertizat timp de mai multe saptamani ca o eruptie este iminenta in peninsula Reykjanes, la sud de capitala Islandei, Reykjavik. ???????? ISLANDE : Nouvelle eruption volcanique en cours sur la peninsule de Reykjanes. De la lave a commence a jaillir d'une… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan a erupt joi (8 februarie), in sud-vestul Islandei, pentru a doua oara in acest an, a declarat biroul meteorologic al țarii, fiind al șaselea focar din peninsula Reykjanes din 2021, conform Reuters. Videoclipul in direct din zona a aratat fantani de roca topita de culoare portocalie stralucitoare…

- Un vulcan a erupt joi in sud-vestul Islandei pentru a doua oara anul acesta, au relatat postul public de televiziune RUV si alte publicatii locale, care vorbesc despre cea de-a sasea eruptie produsa in Peninsula Reykjanes incepand cu 2021, informeaza Reuters.

- Vulcanul a inceput sa erupa in sud-vestul Islandei, joi dimineața, pentru a doua oara in acest an, trimițand jeturi de lava pana la 80 de metri inalțime, relateaza ABC News.„La ora 5:30 in aceasta dimineața (n.r. - joi dimineața) a inceput o activitate seismica intensa la nord-est de muntele Sylingarfell.…

- O noua eruptie a vulcanului Fagradalsfjall, sud-vestul Islandei, a fost consemnata luni, 15 ianuarie, in orașul Grindavik, care fusese evacuat inca de sambata. Imaginile captate din drona, prezentate de BBC, arata amploarea pagubelor cauzate de lava care s-a scurs. Localnicii se tem ca micuța așezare…

- Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt duminica, a anunțat biroul de meteorologie al țarii, aceasta fiind a cincea erupție inregistrata in peninsula Reykjanes dupa anul 2021, transmite The Guardian. Aceasta este a cincea erupție vulcanica din Islanda in doi ani, precedenta erupție avind loc pe 18…

- Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt duminica, a anuntat biroul de meteorologie al tarii, aceasta fiind a cincea eruptie inregistrata in peninsula Reykjanes dupa anul 2021, transmite Reuters. Ultima eruptie de pe peninsula, in sistemul vulcanic Svartsengi, a inceput la 18 decembrie. La acea vreme,…

- Lava a continuat sa curga dintr-un vulcan din Islanda, miercuri (20 decembrie), dupa o erupție de luni seara (18 decembrie), in peninsula Reykjanes din sud-vestul țarii, potrivit Reuters. Inregistrarile in direct ale camerei au aratat lava care se scurge dintr-o fisura, de la locul erupției, la nord-est…

- Mai multe erupții au avut loc in ultimii ani in zonele nepopulate ale peninsulei Reykjanes, dar ultimul focar ar putea reprezenta un risc pentru orașul Grindavik, au avertizat autoritațile, citate de The Guardian.Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt in cele din urma, dupa mai multe saptamani de…