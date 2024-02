Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan a erupt joi in sud-vestul Islandei pentru a doua oara anul acesta, au relatat postul public de televiziune RUV si alte publicatii locale, care vorbesc despre cea de-a sasea eruptie produsa in Peninsula Reykjanes incepand cu 2021, informeaza Reuters.

- O noua eruptie a vulcanului Fagradalsfjall, sud-vestul Islandei, a fost consemnata luni, 15 ianuarie, in orașul Grindavik, care fusese evacuat inca de sambata. Imaginile captate din drona, prezentate de BBC, arata amploarea pagubelor cauzate de lava care s-a scurs. Localnicii se tem ca micuța așezare…

- Fluxul de lava care s-a scurs prin fisurile aparute in sol in apropierea orasului Grindavik de pe coasta Islandei a incetat in cursul noptii, a relatat luni postul de televiziune islandez RUV citand agentia de Protectie Civila a insulei.

- Un vulcan a erupt in sud-vestul Islandei, iar aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate anterior din orașul Grindavik, iar stațiunea balneara geotermala Blue Lagoon din apropiere a fost inchisa, scrie BBC.

- Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt luni, dupa saptamani de activitate seismica intensa, a anunțat Biroul de Meteorologie al țarii, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Temandu-se de o erupție semnificativa in peninsula Reykjanes, autoritațile islandeze au evacuat cei aproape 4.000…

- Autoritatile din Islanda au anuntat vineri ca se afla in continuare sub alerta de eruptie vulcanica in peninsula sud-vestica Reykjanes, desi sansele s-au redus ca urmare a diminuarii activitatii seismice, informeaza Reuters.De la finalul lunii octombrie, Islanda este vizata de un risc crescut in ceea…

- Peninsula sud-vestica a Islandei s-ar putea confrunta cu decenii intregi de instabilitate vulcanica, avertizeaza Biroul meteorologic islandez (IMO).Cutremurele și temerile legate de o erupție iminenta au dus la evacuarea micului oraș pescaresc Grindavik, transmite bbc.com. Dupa o pauza de 800 de ani,…

- Autoritațile din Islanda au declarat stare de urgența și au evacuat mii de oameni dupa ce mai multe cutremure au izbucnit in apropierea unui vulcan. Specialiștii se tem ca ar putea urma o erupție vulcanica.Autoritațile au ordonat ca mii de persoane care locuiesc in orașul Grindavik din sud-vestul…