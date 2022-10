Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, marti, ca nu va solicita guvernelor straine extradarea miilor de rusi care au fugit din tara pentru a scapa de mobilizarea desfasurata in prezent in Rusia in vederea suplimentarii efectivelor ruse pe frontul din Ucraina, relateaza AFP și Agerpres. „Ministerul rus…

- Ministerul britanic al Apararii afirma ca Rusia ar putea avea nevoie de ani de zile pentru a reconstrui una dintre cele mai prestigioase unitați de tancuri ale sale, dupa retragerea din regiunea Harkov. „Elementele forțelor rusești retrase din regiunea Harkov in cursul saptamanii trecute faceau parte…

- Forțele rusești au „probleme de moral și disciplina”, pe langa oboseala și pierderile mari acumulate in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina in 24 februarie, arata Ministerul britanic al Apararii, intr-o evaluare transmisa duminica. Una dintre principalele nemulțumiri ale trupelor rusești a continuat…

- Alte trei nave cu cereale au plecat din porturile ucrainene si se indreapta spre Turcia pentru a fi supuse unor inspectii, a anuntat, vineri, Ministerul turc al Apararii, relateaza The Associated Press. Cele trei nave transporta o incarcatura totala de 58.000 de tone de porumb. O prima incarcatura de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ajunge, marti, la Teheran pentru o intalnire cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prima calatorie a liderului de la Kremlin in spatiului fostei Uniuni Sovietice de la invazia din Ucraina. „Legatura cu Khamenei este foarte importanta. Intre noi s-a dezvoltat…

- Rusia nu a reusit sa-si atinga obiectivul principal al interventiei sale in Ucraina, și anume ocuparea intregii tari, motiv pentru care se pregateste sa anexeze teritoriile pe care le-a ocupat, a declarat, miercuri, Vadim Skibitki, purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului…

- Rusia a afirmat ca a ucis in ultimele trei saptamani un numar semnificativ de mercenari straini care lupta in Ucraina, inclusiv 21 de luptatori romani. Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca monitorizeaza și inregistreaza toți mercenarii straini care au sosit in Ucraina pentru a lua parte la…