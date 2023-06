Stiri pe aceeasi tema

- „Cel mai solid parteneriat politic extern PSDE il are cu Partidul Social Democrat din Romania, condus de Președintele Marcel Ciolacu, numit recent Prim-ministru al Romaniei. Republica Moldova, cat și PSDE, are un prieten autentic in Premierul social-democrat al Romaniei”. Despre aceasta a vorbit intr-un…

- „Cel mai solid parteneriat politic extern PSDE il are cu Partidul Social Democrat din Romania, condus de Președintele Marcel Ciolacu, numit recent Prim-ministru al Romaniei. Republica Moldova, cat și PSDE, are un prieten autentic in Premierul social-democrat al Romaniei”. Despre aceasta a vorbit intr-un…

- Partidul Social Democrat din Romania saluta mesajul puternic pro-european transmis de Republica Moldova si isi afirma sustinerea pentru toate punctele mentionate in Rezolutia Adunarii „Moldova Europeana”, adoptata in Piata Marii Adunari Nationale de la Chisinau, a declarat, duminica, presedintele PSD,…

- Partidul Social Democrat saluta mesajul puternic pro-european transmis de Republica Moldova și iși afirma susținerea pentru toate punctele menționate in Rezoluția Adunarii „Moldova Europeana”, adoptata in Piața Marii Adunari Naționale de la Chișinau.

- ”Republica Moldova nu e singura! O familie de natiuni europene ii sunt alaturi”, a transmis, miercuri, ministrul Economiei, Florin Spataru. Potrivit acestuia, ”Romania este tara europeana care are responsabilitatea sprijinirii Republicii Moldova pentru viitorii pasi inspre aderarea la UE”. Spataru anunta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus posibilitatea ca președintele Romaniei sa nu il nominalizeze pe el premier, dupa ce Nicolae Ciuca iși va depune mandatul. „Credeți ca ma ascund in casa de rușine?”, a spus el, precizand ca „rotația se va termina pe 1 iunie“.„Rotația primilor miniștri și…

- Senatorul Ovidiu Puiu a participat marți, 28 martie, la semnarea Declarației comune a Comisiei pentru mediu din Senatul Romaniei, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților și Comisiei mediu din Parlamentul Republicii Moldova. Membru al Comisiei pentru mediu din Senatul Romaniei,…

- Vladimir Putin a avut foarte multe ținte pana cum, altele decat Ucraina. A amenințat SUA, Romania, Polonia, Republica Moldova…etc. Acum s-a aflat care ar fi urmatoarea tinta a lui Vladimir Putin. Premierul acestei tari se teme deja și spune ca securitatea nu este garantata. O țara tremura de frica lui…