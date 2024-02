Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a invitat pe competitorii sai politici sa-si asume ceea ce si-a asumat el, respectiv sa demisioneze din fruntea formatiunilor pe care le conduc, daca nu vor obtine primul loc la viitoarele alegeri. „Singurul lucru pe care mi l-am asumat este ca PSD va fi pe primul…

- Județul Alba, locul 5 pe țara la creșterea PIB pe cap de locuitor. Deputatul PNL, Florin Roman: trendul este de creștere Județul Alba se afla pe locul 5 pe țara la creșterea PIB pe cap de locuitor. De asemenea, este singurul județ mediu din Romania aflat in TOP 10 ca bogație, potrivit datelor INS. …

- Prețurile de Revelion pentru diferite orașe din Romania au șocat mulți romani și straini, deopotriva. Așa se face ca, tarifele din orașe de ”fițe” de la noi sunt comparabile cu cele din țari și orașe excentrice din lume. Potrivit unui raport recent, o cazare de doua nopți in Mamaia a fost mai scumpa…

- Intalnirea membrilor Asociației romanilor expulzați și refugiați in 1940 de la Lucaceni a avut loc astazi, 29 decembrie 2023 la Caminul Cultural. Lucaceni este satul de romani care a fost distrus de hortyști dupa Dictatul de la Viena. Dupa 5 septembrie 1940, romanii au fost scoși din casele lor, schingiuiți…

- Marcel Ciolacu a raspuns luni seara, intr-un interviu la Digi24, unor intrebari adresate de liderul PNL, Nicolae Ciuca, pe tema taxelor si a pilonului II de pensii. Aceste intrebari „puse de consultanti” au fost insa o surpriza pentru premier. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, l-a intrebat pe prim-ministru…

- Zece zile au mai ramas pana la debutul Campionatelor Europene in bazin scurt de la Otopeni, a 22-a ediție. Palmaresul Romaniei la aceasta intrecere cuprinde treisprezece medalii, un aur, patru de argint și opt de bronz. Romania se pregatește sa gazduiasca unul dintre cele mai importante evenimente sportive…

- Este alerta de rujeola la nivel global! Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, numarul cazurilor a crescut alarmant peste tot in lume, inclusiv in Romania. De la inceputul anului, in Romania, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in județul Mureș, unde au fost diagnosticați 600 de copii. De…