Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Suedia nu ar trebui sa se astepte ca Ankara sa ii aprobe cererea de aderare la NATO fara "sa ii inapoieze teroristii", pe motiv ca NATO este o organizatie menita "sa asigure securitatea", iar Ankara "nu poate aproba" ca Alianta Nord-Atlantica "sa fie privata de securitate", relateaza […]