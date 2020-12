Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum am prevazut in ajun, Rusia, Armenia si Azerbaidjan au incheiat un acord pentru Nagorno-Karabakh. Un acord care nu e nici simplu armistitiu, are elemente de capitulare a Armeniei in razboi, e departe de a stabili fie si o pace vremelnica, in schimb ofera avantaje strategice singurului jucator…

- Ministerul Apararii armean a confirmat ca zone de pe teritoriul sau au fost lovite, dar a negat ca a intreprins lovituri asupra Azerbaidjanului si a afirmat ca "isi rezerva de acum dreptul de a viza orice infrastructura sau echipament militar de pe teritoriul Azerbaidjanului".Este pentru…

- Turcia trebuie sa fie implicata in procesul de pace din Nagorno-Karabah - regiune din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni - dupa o potentiala incetare a focului, a sustinut presedintele azer Ilham Aliev intr-un interviu acordat luni postului de televiziune turc TRT Haber, informeaza agentia…

- Atat timp cat 'nu vedem clar ca trupele armene parasesc teritoriul Azerbaidjanului, ne vom continua operatiunea militara legitima', a indicat reprezentanta azera de pe langa Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), al carei 'Grup de la Minsk' este mediatorul conflictului inca…

- RAZBOI IN CAUCAZ. Ministerul Armean al Apararii a postat un videoclip cu atacul asupra pozițiilor militare azere din Nagorno-Karabakh. „O unitate a Armatei de Aparare a Republicii Nagorno-Karabah lanseaza o contraofensiva și preia poziția inamicului, in timp ce artileria distruge materialul de razboi",…

- Azerbaidjanul și separatiștii armeni din Nagorno Karabah afirma fiecare ca a provocat pierderi grele taberei adverse, în a treia zi de lupte sângeroase în aceasta enclava și în ciuda eforturilor internaționale de a stopa ostilitațile, scrie AFP.Berlinul și Washingtonul…

- Duminica dimineata, ceea ce trebuia sa se intample s-a intamplat: dupa acumulari succesive de armamente si militari, Armenia si Azerbaidjan au deschis ostilitatile in Nagorno Karabakh, intr-o maxima complicatie de implicari indirecte si sustinatori, un nod gordian ce ameninta sa explodeze si sa atraga…

