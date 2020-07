Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, respectiv cele legate de stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung, se arata in raportul…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, explica in ce condiții și cand va urma valul al doilea de epidemie COVID in Romania. Rafila precizeaza ca in perioada de iarna vom avea parte de o noua creștere a cazurilor de coronavirus, mediul fiind unul propice pentru raspandirea…

- Inca un focar de infecție cu noul coronavirus a fost indentificat, duminica, in județul Alba, unde 27 de angajați ai unei firme din județ au fost depistați pozitiv la testarea SARS-CoV-2. Potrivit surselor ziarulunirea.ro, firma este Alpin 57 Lux din Sebeș, iar extinderea infecției a fost posibila pentru…

- Guvernul a instituit starea de alerta in Romania incepand cu 15 mai, dupa un artificiu legislativ menit sa evite un posibil vid normativ, cauzat de elaborarea prea tarzie de catre Guvern a proiectului de lege privind starea de alerta, adoptat, miercuri seara, de Parlament, ce trebuia promulgat de președintele…

- Vladimir Beliș, un reputat medic și profesor roman, a vorbit despre misterul deceselor de coronavirus in Romania. 1002 de persoane au murit in țara noastra in urma infectarii cu coronavirus, insa Beliș e convins ca aceasta cifra nu este corecta. Medicul da asigurari ca toate graficele sunt greșite,…

- Epidemiologul Molnar Geza, cu o experiența profesionala de 45 de ani, vine cu un mesaj optimist in plina pandemie de COVID-19. ”Aceasta epidemie, pana acum in Romania, este in platou, evolueaza ca dintii de fierastrau. La evaluare, fata de ultima saptamana, este intr-o scadere de 10 la suta. Deci se…

- Editorial preluat din evz.ro Profitand de emoția publica uriașa, dl Klaus Iohannis prelungește, fara nici un fel de analiza sau plan de viitor, starea de urgența pe toata țara pentru inca 30 de zile! Recunosc ca am votat cu inima stransa și prima data decretul care impunea aceasta stare excepționala.…