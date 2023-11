Stiri pe aceeasi tema

- Astazi va prezentam un test de inteligența cu adevarat deosebit. Va propunem un test de IQ rapid. Doar 2% dintre internauti reusesc sa gaseasca al doilea tigru din imagine, conform celor care au conceput acest test. Fii atent la detalii! Test de iluzie optica. Descopera ”Tigrul ascuns” din imagine Testele…

- O fotografie cu capitala Romaniei vazuta din spațiu s-a viralizat pe rețelele sociale, dupa ce a fost distribuita de Ambasada Statelor Unite la București.„Bucureștiul pe timp de noapte, vazut de pe Stația Spațiala Internaționala”, a comentat Ambasada SUA fotografia in care Bucureștiul apare bine…

- Laurențiu Reghecampf (47 de ani) pleaca de la Universitatea Craiova și semneaza cu o formație din Arabia Saudita. Antrenorul și-a dat acordul pentru a merge la Al-Riyadh, formație la care este legitimat in prezent și romanul Alin Toșca.

- Universitatea Craiova si Sepsi OSK se intalnesc sambata, 16 septembrie, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un meci din cadrul etapei a 9-a din Superliga. Disputa se anunta extrem de incinsa, fiind puse in joc puncte extrem de importante, dar si multe orgolii. Alb-albastrii nu trec printr-o…

- In faza a doua a Ligii Naționale devine obișnuința ca jocurile din grupa C sa fie decise la masa verde. SCM USV Timișoara a intrat și ea in „trendul” unor grupari mai sarace si a renuntat la deplasarea din etapa a 5-a deoarece efortul financiar nu era prevazut in buget si oricum duelurile cu Rapid […]…

- Cristiano Bergodi i-a transmis un avertisment pentru Edi Iordanescu, inaintea „dublei” de foc cu Israel si Kosovo. Romania – Kosovo este pe 12 septembrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY, iar unul dintre marile pericole ar putea sa vina de la Albion Rrahmani, atacantul de la Rapid.…

- Cea mai valoroasa halterofila a Romaniei, Loredana Toma, rateaza participarea la Campionatele Mondiale de la Riad (4-17 septembrie), ea fiind in imposibilitatea de a-si apara titlul cucerit anul trecut la Bogota din cauza unei accidentari la spate, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei…

- Suporterilor dinamoviști le-a fost interzis accesul in sector cu scenografia pe care o pregatisera pentru derby-ul cu Rapid și, ca semn de protest, au refuzat sa mai intre in stadion # Oficial, Jandarmeria a justificat ca panza de mari dimensiuni ar pune in pericol integritatea spectatorilor # Ea ascundea,…