Stiri pe aceeasi tema

- Daca te-ai saturat de clasica rețeta de salata de vinete și vrei sa incerci ceva nou, atunci pregatește salata de vinete cu ardei copți. Este preparatul pe care sa-l servești in aceasta perioada din an. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta mancare gustoasa, dar și care este modul de preparare!

- Rețeta de pui cu smantana este delicioasa și va satisface papilele gustative chiar și pentru cei mai pretențioși. Preparatul se poate consuma alaturi de legume, orez sau paste, iar cina va fi perfecta.

- Cordon bleu este indragit de multe persoane pentru combinația sa de gusturi. El se prepara simplu și este delicios. Se poate consuma alaturi de o baza alimentara, precum orez sau legume, astfel ca masa este gata in doar cateva minute.

- Am intrat, din nou, in perioada postului. Pentru ca cei mai mulți iși pregatesc inca de la inceput lista diversificata a preparatelor opt care le pot gati in aceasta perioada a anului, noi iți venim in ajutor și iți propunem o rețeta de supa de mazare. Iata cum se prepara aceasta rețeta de post gata…

- Chiar daca ne alfam in prima zi a Craciunului, in cazul in care nu ai avut timp sa te ocupi de toate preparatele tradiționale, noi iți propunem astazi o rețeta de salata de vinete fara coacere pe care o poți prepara rapid și fara prea mare efort. Nu necesita coacere. Iata de ce ingrediente ai nevoie!

- Puiul chinezesc este un preparat inedit, fiind indragit de multe persoane. Rețeta este simpla și delicioasa, iar daca vrei sa-ți surprinzi musafirii o poți pregati. Vei avea parte de multe laude. Se gatește rapid, iar rezultatul va fi gustos.

- Rețeta de roșii umplute cu orez și legume este delicioasa și este alegerea potrivita pentru o cina in familie. Indiferent de pretențiile tuturor, preparatul va fi iubit de toata lumea. Se prepara simplu, astfel ca nu ai nevoie de indemanare in bucatarie.

- Deserturile fara coacere se numara printre preferatele gospodinelor, pentru ca, nu necesita mult timp. In aceasta seara iți prezentam o rețeta de post de prajitura vieneza fara coacere. Desertul ideal care e gata rapid.