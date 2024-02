Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi de Dragobete, noi iți propunem rețeta de clafoutis cu pere. Iata cum se prepara acest preparat dulce, rapid și ieftin pe care il poți prepara alaturi de persoana iubita!

- Checul este unul dintre cele mai delicioase deserturi pe care aproape toate gospodinele știu sa il prepare. Gatit intr-o varietate de feluri, acest deșert rapid poate deveni un rasfaț chiar și pentru cele mai pretențioase persoane. Iata cum se prepara rețeta de chec cu mere și fulgi de ovaz!

- Rețeta de ardei copți cu smantana și usturoi se gatește foarte simplu. Nu ai nevoie de multe ingrediente, iar rezulatul va fi unul delicios. Il poți servi pe post de garnitura alaturi de o friptura sau poate fi inclus intr-o salata.

- Pastele sunt delicioase și pot fi combinate cu o mulțime de alimente. Rețeta de mai jos este ideala pentru o cina in familie, iar avatanjul este ca se gatește simplu și nu ai nevoie de multe ingrediente.

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi, noi iți propunem o rețeta simpla de gogoși fara lapte și oua. Iata cum se prepara gogoșile ca in vremea copilariei!

- Am intrat, din nou, in perioada postului. Pentru ca cei mai mulți iși pregatesc inca de la inceput lista diversificata a preparatelor opt care le pot gati in aceasta perioada a anului, noi iți venim in ajutor și iți propunem o rețeta de supa de mazare. Iata cum se prepara aceasta rețeta de post gata…

- Chiar daca ne alfam in prima zi a Craciunului, in cazul in care nu ai avut timp sa te ocupi de toate preparatele tradiționale, noi iți propunem astazi o rețeta de salata de vinete fara coacere pe care o poți prepara rapid și fara prea mare efort. Nu necesita coacere. Iata de ce ingrediente ai nevoie!

- Parintele Arsenie Boca, recunoscut pentru stilul sau de viața auster și profund spiritual, avea o preferința culinara simpla, dar savuroasa in timpul postului: supa de cartofi cu paine prajita și usturoi. Aceasta rețeta, considerata o adevarata delicatesa in Manastirea Prislop din județul Hunedoara,