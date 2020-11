Enel X a instalat un sistem fotovoltaic cu o capacitate maximă de 1 MW la o fabrică din Bucureşti "Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a grupului Enel, a pus in functiune un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate totala instalata de aproape 1 MWp, pentru unul dintre cei mai mari producatori de mezeluri, Grupul de firme Fox", a anuntat compania. Proiectul implementat de Enel X este format din doua tipuri de solutii ce folosesc ca sursa de energie regenerabila, energia solara: sistem fotovoltaic cu fixare la sol si o solutie de Carport, in zona destinata parcarii. "Portofoliul de servicii de eficienta energetica al Enel X Romania ofera o gama larga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

