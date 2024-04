Praful saharian reduce producția de energie solară din țară Apar efectele prafului saharian. Norul de praf saharian s-a vazut in Romania nu numai pe mașini, ci și pe panourile fotovoltaice, ceea ce a dus la reducerea producției de energie din aceasta sursa regenerabila, scrie Gandul . Nu trebuie insa ignorat nici impactul prafului autohton, care poate afecta, in timp, nu doar instalațiile solare, ci si componente ale echipamentelor eoliene. Praful venit din Africa a avut o aderența propice la panourile solare, pe fondul ploilor, astfel ca acestea au putut sa absoarba, teoretic, mai puțina energie solara, a explicat, pentru Gandul, Andrei Bucur, director… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

