- Europa a traversat cu succes furtuna energetica din 2022 – 2023 si, in lipsa unor evenimente imprevizibile, vom asista la... The post ENERGIE IN ROMANIA Sunt așteptate scaderi ale preturilor la gaze in acest an? first appeared on Informatia Zilei .

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, controlat de stat, a lansat luna trecuta consultare de piața pentru “Implementare platforme informatice gaze naturale și energie electrica”, ceea ce ar putea insemna ca firma se pregatește sa atace in viitor segmentul…

- ENGIE Romania nu va emite facturi in perioada 1 – 22 ianuarie 2024, intrucat iși va actualiza sistemul informatic – se precizeaza intr-un comunicat transmis catre mass-media. „Facturarea serviciilor va fi reluata dupa 22 ianuarie, iar termenul de plata agreat nu va fi modificat, va curge din momentul…

- Operatorul pieței de energie electrica și gaze naturale din Romania (OPCOM) va deveni operator de piața in Republica Moldova, acest lucru fiind prevazut de memorandumul de ințelegere privind interconectarea retelelor de gaze naturale și energie electrica.

- Patru avarii s-au produs duminica la rețeaua electrica a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu. Au fost efectuate reparații. In acest moment este folosit inclusiv un generator de curent electric de la ISU Gorj. „La Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, din cauza unor avarii, a fost intrerupta alimentarea…

- Operatorul retelei de electricitate a Ucrainei, Ukrenergo, a anuntat joi ca vremea rece a dus la cresterea consumului de curent cu 2,7% peste nivelul preconizat, cauzand un deficit in sistemul de alimentare cu energie electrica ce este completat prin importuri din din Polonia, Slovacia si Romania.Ukrenergo…

- Conform ultimelor date EUROSTAT pentru Semestrul I al anului 2023, consumatorii romani se confrunta cu o realitate alarmanta - prețurile la gaze au inregistrat o creștere impresionanta de 134%, in timp ce costurile pentru energie electrica au crescut cu 7

- Guvernul de la Chisinau a aprobat astazi semnarea unui memorandum pentru interconectarea retelelor de gaze naturale si energie electrica dintre Republica Moldova si Romania. Documentul urmeaza sa fie semnat la Chisinau luni, 11 decembrie. Reporter, Ina Gutu: In sectorul gazelor naturale, memorandumul…