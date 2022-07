”Enel S.p.A., prin filiala sa detinuta in totalitate Enel X S.r.l., si Intesa Sanpaolo S.p.A., prin filiala sa Banca 5 S.p.A., au finalizat achizitia de la Schumann Investments, companie controlata de fondul international de capital privat CVC Capital Partners Fund VI, a 70% din capitalul social al Mooney Group S.p.A., o companie fintech care opereaza in domeniul serviciilor bancare si platilor de proximitate. Concret, dupa ce a obtinut autorizatiile administrative necesare, Enel X a achizitionat 50% din capitalul social al Mooney, in timp ce Banca 5, care anterior detinea o participatie de 30%…